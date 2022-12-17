638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах Иркутской области

По состоянию на 15 декабря бесплатное питание назначено для 638 учащихся области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Дети из семей участников специальной военной операции могут один раз в день получить бесплатное питание. Такое право предоставлено ученикам 5-11 классов муниципальных или частных образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Расходы по обеспечению бесплатным питанием финансируются из областного бюджета. Вместе с указом утверждены нормы обедов и форма заявления. Наш долг перед ребятами, защищающими интересы нашей родины, граждан России, обеспечить их семьи всем необходимым, – отметил глава региона Игорь Кобзев.

Бесплатное питание предоставлено детям военнослужащих, у которых нет права на такое питание по другим правовым актам. Чтобы ребенок мог получить бесплатный обед, родителям нужно обратиться в соцзащиту, предоставить документы и оформить заявление.

По состоянию на 15 декабря бесплатное питание назначено для 638 учащихся области.