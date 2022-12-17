Дорожники Иркутской области вывели технику для расчистки снега в три часа ночи

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Сильный снегопад, который обрушился на Иркутскую область вынудил дорожные службы региона приступить к работе уже в три часа ночи. На расчистку дорог вышли 42 комбинированные машины, 8 погрузчиков, 9 грейдеров и 14 тракторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В первую очередь техника усиленно очищает основные магистрали, затем прилегающие дороги. Водителям важно быть внимательнее, снизить скорость до 40 км/ч в городе и до 50-60 км/ч за пределами населенных пунктов. На время усиления осадков и снижения видимости скорость нужно снизить до 20 км/ч или остановить машину, - отметили в ведомстве.

Основные силы дорожников брошены на уборку дорог в Иркутском и Шелеховском районе. Для обработки проезжей части на Байкальском, Александровском и Качугском трактах использовано 190 тонн песчано-гравийной смеси.

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О всех участках дорог, где затруднено движение, можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8-950-05-03-339.