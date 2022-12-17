Ограничение движения для большегрузов сняли на федеральной трассе «Байкал»

Ограничение движения для большегрузов ввели на трассе «Байкал» из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Слюдянском районе на федеральной трассе Р-258 «Байкал» снято ограничение для большегрузов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дорожная служба продолжает расчистку дорожного полотна. Движение для большегрузов затруднено, - отметили в ведомстве.

Напоминаем, что в Приангарье дорожные службы весь день устраняют последствия сильного снегопада, который обрушился на Иркутскую область вечером пятницы. Особенно внимание было уделено трассе Р-258 «Байкал». Во избежание дорожно-транспортных происшествий утром субботы здесь было ограничено движение для большегрузов.

Как рассказали в иркутском гидрометцентре, обильные осадки в Слюдянском районе прекратятся к концу дня.