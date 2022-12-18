Погода в Иркутске 18 декабря: прогноз синоптиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 18 декабря обрадует горожан тем, что осадков сегодня не ожидается. Снег, который падал на столицу Приангарья накануне в субботу, сжалился над иркутянами в воскресенье. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 18 декабря

- Погода в Иркутске 18 декабря ожидается с переменной облачностью, и, действительно, без осадков, - говорят синоптики. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем ждем температурных показателей в районе -10…-12 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 729 миллиметров ртутного столба, а вот днем влажность воздуха останется повышенная – 78%.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 18 декабря также будет с переменной облачностью, однако, в Приангарье местами выпадет небольшой снег и порывы ветра с тем же направлением могут достигать 13 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -9…-14, местами до -18…-23. Холоднее всего ожидается в Катангском районе и на северо-востоке области, там сегодня днем до -25…-30 градусов.

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