Десять пожаров потушили в Иркутской области за сутки

Чаще всего огонь вспыхивал из-за короткого замыкания
Фото: Архив "КП"
В Приангарье за минувшие сутки 17 декабря потушили десять пожаров. Три из них произошли в частных жилых домах, два – в многоквартирных, также горели еще хозпостройки. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Погибших, травмированных, спасенных нет, эвакуированы были пять человек, - сообщают спасатели.
В Главке отмечают, что чаще всего причинами появления огня в помещениях становилось короткое замыкание.
- 80 % всех пожаров за сутки в жилом секторе произошли по причине короткого замыкания электропроводки, - говорят в МЧС региона.
Также за эти сутки пламя вспыхивало из-за неправильной эксплуатации печного отопления и неосторожного обращения с огнем.
Чтобы обезопасить свое жилье, спасатели рекомендуют сибирякам проверить состояние электропроводки, а также не оставлять без присмотра электроприборы, включенные в сеть, а также рекомендуют установить в помещениях пожарные извещатели.
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