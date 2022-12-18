Улицы Иркутска чистят от снега в круглосуточном режиме Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают устранять последствия субботнего снегопада. Уборка городских улиц ведется в круглосуточном режиме. Коммунальная техника и специалисты дорожной службы работали всю ночь. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города Иркутска.

- Уборке тротуаров, лестниц, подземных переходов и остановок общественного транспорта уделяется особое внимание. Работы проводятся как вручную, так и механизированным способом, - поделились в мэрии.

Конечно, идет очистка и магистралей. В ночь с пятницы на субботу городских дорог вывезли 500 тонн снега. Работы продолжаются. Снег 17 декабря шел в городе весь день, превратив улицы города в настоящую полосу препятствий, как для пешеходов, так и для транспорта.

Стоит отметить, что небесная канцелярия сжалилась над сибиряками и сегодня в Иркутске, по прогнозу Иркутского Гидрометцентра, осадков не ожидается.

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