28% месячной нормы осадков выпало в Иркутске за ночь

В городе продолжают трудиться коммунальщики Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Пять миллиметров осадков выпало в Иркутске за ночь 17 декабря. По данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра, это 28% от месячной нормы. Снег шел и в субботу днем, поэтому, несмотря на круглосуточный режим, в областном центре продолжается ликвидация последствий обильного снегопада. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации региональной столицы.

- Все коммунальные службы города функционируют в усиленном режиме, - отмечают в мэрии. - Очистка территории парков и скверов выполняется подрядными организациями. На озелененных пространствах запрещено использование соли и других реагентов, для ликвидации гололеда применяется песок. На уборку вышли более 110 рабочих, задействовано 13 единиц техники.

Дороги, мосты и подходы к ним чистят 200 человек, они используют более 60 спецмашин. Уборка проводится во всех районах города. По данным мэрии, за ночь из столицы Иркутской области вывезли 1200 тонн снега. Вывозить его продолжат и сегодня.

Внутри дворовые территории – в том числе лестницы и подходы к соцобъкетам – находятся в ведении управляющих компаний. Комитеты по управлению округами следят за этой работой.

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