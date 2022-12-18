Административное здание сгорело на улице Байкальской в Иркутске 18 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске утром 18 декабря сгорело административное здание с производственными помещениями площадью 825 квадратных метров. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 5.25 утра. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Когда пожарные прибыли к месту, кровля строения была полностью объята огнем. Потушить пожар было не просто. Также пламя могло перекинуться на склады, стоящие рядом.

- Из-за сложной конструктивной особенности строения, горючего утеплителя и большой пожарной нагрузки внутри помещений огонь быстро распространился на большую площадь, - говорят спасатели. – Тушили пожар 29 человек на восьми спецмашинах.

Локализовать пламя удалось в 07.18, полностью потушить почти спустя час – в 08.11. Судя по фотографиям от спасателей, от здания и пристроя остался только каркас.

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