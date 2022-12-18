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НовостиОбщество18 декабря 2022 9:11

Мобилизованных жителей Иркутской области освободили от уплаты пеней за услуги ЖКХ

Указ подписал губернатор Игорь Кобзев
Мария КНЯЗЕВА
Мобилизованных жителей Иркутской области освободили от уплаты пеней за услуги ЖКХ

Мобилизованных жителей Иркутской области освободили от уплаты пеней за услуги ЖКХ

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители региона, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены их семьи, освобождаются от пеней за просроченные платежи за услуги ЖКХ. Соответствующий указ подписал губернатор Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Отмечается, что пени не будут им начисляться до окончания действия контракта о прохождении военной службы, который они подписали. По этому же указу мобилизованные и их семьи при не будут получать пени и при неполной или несвоевременной уплате взноса на капремонт.

Что нужно сделать, чтобы пени не начисляли? Мобилизованным или членам их семей следует написать заявление и предоставить с необходимыми документами в те организации, которым они оплачивают за услуги ЖКХ и капремонт. Это могут быть, как управляющие компании, так и ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, и, конечно, Фонд капитального ремонта.

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