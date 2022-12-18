Мобилизованных жителей Иркутской области освободили от уплаты пеней за услуги ЖКХ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители региона, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены их семьи, освобождаются от пеней за просроченные платежи за услуги ЖКХ. Соответствующий указ подписал губернатор Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Отмечается, что пени не будут им начисляться до окончания действия контракта о прохождении военной службы, который они подписали. По этому же указу мобилизованные и их семьи при не будут получать пени и при неполной или несвоевременной уплате взноса на капремонт.

Что нужно сделать, чтобы пени не начисляли? Мобилизованным или членам их семей следует написать заявление и предоставить с необходимыми документами в те организации, которым они оплачивают за услуги ЖКХ и капремонт. Это могут быть, как управляющие компании, так и ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, и, конечно, Фонд капитального ремонта.

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