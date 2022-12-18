Навигация на Байкале завершится 25 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Байкале завершается сезон навигации. Она закроется 25 декабря. После этой даты, спускать маломерные суда на воду можно только для плавания в целях проведения аварийных и спасательных работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Также это возможно для других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности людей либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, - говорят спасатели.

Напомним, что именно на Байкале закрытие навигации происходит в Иркутской области в последнюю очередь (озеро долго не замерзает). На остальных реках и водоемах региона навигация уже прекращена до весны.

КОНКРЕТНО

Навигация маломерных судов в регионе возможна в указанные даты:

- на Ангаре - с 1 марта до 1 декабря;

- на других реках Приангарья - с 1 мая до 10 октября;

- на водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября;

- на Байкале – 15 мая – 25 декабря.

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