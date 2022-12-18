Два борта гуманитарной помощи отправят в зону СВО из Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из Иркутской области в зону специальной военной операции будут отправлены два борта с гуманитарной помощью. Собрано уже 64 тонны груза. В этот раз повезут, все, что необходимо для проживания в зимних условиях. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-служба правительства Приангарья.

- В этот раз отправляем 50 генераторов, печи, отопители, - рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. - Мы помним, что многие родные и близкие мобилизованных хотели передать им личные отправления, их тоже примем и доставим.

Отмечается, что мобилизованный сейчас в первую очередь нужна техника – тепловизоры, квадрокоптеры и другое оборудование. Также необходимы теплая зимняя одежда, термобелье, наколенники и налокотники, шанцевые инструменты. О дате отправки груза пока не сообщается.

Стоит отметить, что сегодня в правительстве региона также сообщили, что губернатор подписал указ, согласно которому мобилизованных и членов их семьи освобождают от уплаты пеней за услуги ЖКХ и капремонт до конца контракта.

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