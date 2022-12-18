Автомобиль провалился под лед на реке Ока в Иркутской области

Автомобиль провалился под лед в Зиминском районе Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье сегодня едва не случилась трагедия. На реке Ока в Зиминском районе под лед провалился автомобиль. Иномарка не ушла полностью под воду, водитель успел выскочить из салона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Автолюбителя ждет ряд административных протоколов за выезд на лед и нарушения экологических норм, - говорят в Главке.

Иномарку, кстати, из полыньи вытащили. Спасатели в гидрокостюмах смогли подцепить автомобиль, а позже и вызволить его из ледяного плена. На ходу машина или нет, не сообщается. Зато известно, что толщина льда в этом месте всего 5 сантиметров, это не хватает даже, чтобы выдержать вес человека, не говоря уже о транспорте.

Напомним, в Иркутске накануне также под лед провалился 45-летний мужчина. Ему помогли очевидцы. Однако, он получил обморожение кистей рук. А ледовых переправ, стоит отметить, в регионе действует пока лишь шесть: три в Катангском района и по одной в Чунском, Шелеховском и Нижнеудинском.

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