Пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка появится в Иркутской области в 2023 году Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Приангарье подписан указ об установлении пособия для беременных и граждан, воспитывающих детей до 17 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-служба правительства Иркутской области.

- Указ подписал губернатор Игорь Кобзев, - говорят в региональном правительстве.

В регионе также определены критерии, по которым будет назначаться пособие. Будущая мама или родители несовершеннолетних детей, как и сами дети, должны быть гражданами России, постоянно проживать в нашей стране. А также они должны относиться по уровню доходов к числу нуждающихся в соцподдержке.

Заниматься назначением пособия и его выплатами будет Фонду пенсионного и социального страхования РФ. Отметим, что такое единое пособие вводится по всей России. Оно будет универсальным и объединит семь мер социальной поддержки. Его сумма составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума - подробности.

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