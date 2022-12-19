Последствия пожара на нефтяном месторождении устанавливают в Усть-Кутском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место пожара на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе. Как сообщили в ведомстве, огонь вспыхнул на технологической установке комплексной подготовки природного газа вечером 18 декабря 2022 года. Пожару присвоили третий уровень сложности.

- В ближайшем к месту происшествия населенном пункте - поселке Верхнемарково задымления не отмечается, жалоб от населения не поступало, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Сотрудники ведомства продолжают контролировать ситуацию.

= Последствия пожара на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе выясняет Роспотребнадзор = Население ближайшего поселка Верхнемарково не пострадало Специалисты Роспотребнадзора выехали на место пожара на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе. Как сообщили в ведомстве, огонь вспыхнул на технологической установке комплексной подготовки природного газа вечером 18 декабря 2022 года. Пожару присвоили третий уровень сложности. - В ближайшем к месту происшествия населенном пункте - поселке Верхнемарково задымления не отмечается, жалоб от населения не поступало, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. Сотрудники ведомства продолжают контролировать ситуацию.

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