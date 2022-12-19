Треть месячной нормы осадков выпала в Иркутске в ночь на 19 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Приангарья продолжается снегопад. В ночь на понедельник, 19 декабря, в городе выпало 5 мм осадков – это 28% от месячной нормы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На уборку вышли более 110 рабочих, задействовано 13 спецмашин. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– На содержании МКУ «Городская среда» находится 114 общественных территорий Иркутска. В парках и скверах в первую очередь уделяем внимание транзитным зонам, где больше всего пешеходов, а также лестницам. На озелененных пространствах запрещено использование соли и других реагентов, для ликвидации гололеда применяется песок, – рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

Также с улиц Иркутск продолжают вывозить снег, только за ночь было погружено 1200 тонн. Во всех районах круглосуточно работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторные щетки, автогрейдеры, самосвалы и тротуароуборочные комплексы.

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