Прокуратура взяла на контроль дело о пожаре на месторождении в Усть-Кутском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Расследование причин и всех обстоятельств пожара на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе взяла на контроль прокуратура Иркутской области.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности и соблюдения иного федерального законодательства, - такую информацию предоставили в ведомстве.

Пожар вспыхнул на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении вечером 18 декабря. Семь человек пострадали. Двое в тяжелом состоянии доставлены в Братск. Погибших, по информации МЧС, нет.

Напомним, что пожару был присвоен третий ранг сложности. Огонь тушили пожарные Иркутской нефтяной компании, а также спасатели из Усть-Кута и соседних поселков – Магистрального и Железногорска-Илимского.

Всего в ликвидации огня участвовали 155 человек и 37 единиц техники. Никто из жителей поселка Верхнемарково, который находится в 2,5 км от места пожара, не пострадал. Задымления в этом населенном пункте также не зафиксировали.