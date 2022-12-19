35 взрослых и 9 детей пострадали в ДТП с 12 по 18 декабря в Иркутском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

За прошедшую неделю, с 12 по 18 декабря 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Среди них: 35 взрослых и 9 детей. Два человека погибли, сообщили в ГИБДД.

- Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска зарегистрировали 15 наездов на пешеходов, 9 столкновений транспортных средств, один наезд на препятствие и один съезд с дороги, - сообщили подробности в ведомстве.

Всего за минувшую неделю зафиксировали 10 автоаварий. Было повреждено 796 транспортных средств. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 71 нетрезвого водителя.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим в городе и на трассах А также избегать совершения опасных маневров, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и человеческим жертвам.