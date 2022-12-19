Первоочередные противоаварийные работы завершены в Александровском централе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Александровском централе отремонтировали поврежденную кровлю, для отвода воды смонтировали водосточную систему, установили 38 труб, провели консервацию окон, дверных и оконных пролетов. Их закрыли деревянными щитами. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Работы провели в соответствии с проектной документацией. Их задача – сохранить объект в нынешнем состоянии до начала реставрации и ограничить проход людей на территорию,- отметили в правительстве региона.

Напомним, Александровский централ могут передать арендатору на льготных условиях – всего за рубль в год. Действовать такой договор будет 49 лет. Обязательным условием льготной аренды является проведение реставрации и приспособление объекта для современного использования. Часть помещений Александровского централа должна будет выделена под музей истории комплекса.

СПРАВКА КП

Александровский централ - это один из уникальных объектов российской каторги и ссылки, построен в 1873 году. Тюрьма рассчитана на 1,4 тысяч заключенных. В ней содержались участники антиправительственных выступлений, в начале XX века через неё прошли революционеры Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе, Сергей Орджоникидзе.

Объект является памятником истории и культуры федерального значения.