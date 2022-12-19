Двое водителей пострадали в ДТП на трассе «Байкал» под Слюдянкой Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 19 декабря. Инспекторы ГИБДД продолжают работать на 102 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» между Слюдянкой и рабочим поселком Култук, где столкнулись иномарки Honda Fit и Honda Domani. За рулем первой была 57-летняя женщина. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД России по Иркутской области.

- Известно, что при выезде со второстепенной дороги водитель не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с автомобилем Honda Domani, которым управлял 22-летний молодой человек, - отмечают в ведомстве.

С различными травмами обоих автомобилистов доставили в больницу медики скорой помощи. Полицейские устанавливают детали случившегося. Движение на участке трассы не ограничено.

Напомним, пожар на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе, где горела установка комплексной подготовки природного газа, потушен. Угрозы для населения нет.

По данным МЧС, погибших нет. Пострадали семь человек. Два человека в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четырех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно.