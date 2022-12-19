В Иркутской области открыли центр компетенций для молодежи Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Молодые иркутяне сейчас смогут не только правильно оценить свои профессиональные навыки и получить рекомендации по их развитию. Региональный центр компетенций открыли на базе областного Дома молодежи, сообщили в правительстве региона. - Для нас открытие центра компетенций - новый шаг на пути к трудоустройству молодежи, повышению профессиональных навыков молодых людей и, конечно, это сопровождение их от студенческой скамьи до статуса «профессионал». Благодаря центру мы сформируем кадровый резерв специалистов по запросам работодателей и сократим уровень безработицы среди молодежи, - пояснила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. Пройдя тесты по оценке своих профессиональных навыков, молодые люди получают «дорожную карту». В ней ребятам сообщают полученные результаты, и дают методические указания, как и в каком направлении их лучше развивать. На платформе центра можно пройти тестирования по нескольким направлениям. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе или на Президентской платформе «Россия - страна возможностей», выбрав центр компетенций Иркутской области.