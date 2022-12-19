Сотрудники МЧС исполнили мечту 6-летнего мальчика из Тулуна стать спасателем Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Тулуне сотрудники МЧС осуществили мечту шестилетнего Ильи, который очень хотел увидеть своими глазами работу пожарной части и почувствовать себя спасателем. Благодаря Всероссийской акции «Елка желаний» о мальчике узнали в 20-й пожарно-спасательной части. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сотрудники МЧС России прокатили Илью по городу на современной пожарно-спасательной технике, познакомили со своим бытом и работой, примерили на мальчишку боевую одежду и вручили новогодний подарок, - рассказали в ведомстве.

Напомним, традиционно главную хвойную красавицу в здании правительства Иркутской области украсили не только игрушками, но и открытками от детей. В них они написали то, что хотели бы получить на Новый год. Мечты двух девочек исполнил губернатор Игорь Кобзев: Ангелины из Ангарска, которая попросила кольцевую лампу для съемок видео и Кати из Кировска, школьнице необходимо кресло для учебы.