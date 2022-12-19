Житель Нижнеилимского района лишился 23 тысяч рублей, уснув в электричке Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В транспортную полицию в Братске обратился 44-летний житель Нижнеилимского района. Он сообщил, что в электричке у него похитили кошелек. Сотрудники транспортной полиции быстро раскрыли кражу.

- Мужчина сообщил, что когда он ехал в пригородном поезде, у него украли портмоне, в котором были банковская карта и деньги в сумме 23 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские быстро установили, что кражу совершил 32-летний житель города Железногорск-Илимский. Он ехал в этой же электричке. Мужчину задержали. Он рассказал, что увидел спящего знакомого, у которого портмоне лежало в кармане брюк. Преступник забрал кошелек. Средства с карты он тратить не стал, а вот часть денег израсходовал.

На похитителя завели уголовное дело. Он может получить до 5 лет лишения свободы. Пока мужчину оставили под подпиской о невыезде.

Пострадавшему вернут банковскую карту и 17 тысяч рублей, которые вор не успел потратить.