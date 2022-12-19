Уголовное дело завел СК после пожара на месторождении в Усть-Кутском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усть-Кутском районе следователи СК завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. На место происшествие выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и следователи Усть-Кутского МСО СУ СК России по Иркутской области. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, - рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне, вечером 18 декабря, произошел пожар на Марковском месторождении. Ему присвоили третий ранг сложности. Огонь тушили 155 специалистов - это пожарная охрана ИНК и спасатели МЧС. Погибших нет. Пострадали семь человек. Прокуратура взяла на контроль установление причин произошедшего и результаты расследования уголовного дела.