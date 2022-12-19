Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в Усть-Кутском районе

Прокуратурой Иркутской области поставлено на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара на технологической установке комплексной подготовки природного газа на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково Усть-Кутского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Также на контроле прокуратуры находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), по факту произошедшего пожара, - отметили в ведомстве.

Напомним, в компании сообщали, что ЧП случилось при комплексном опробовании технологической установки комплексной подготовки газа. На тушении пожара площадью около 1000 квадратных метров работали 155 сотрудников МЧС и ИНК. К счастью, обошлось без жертв. Однако двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их бортом санавиации доставили в Братск. Четверо лечатся в Усть-Куте, один - дома.