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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:30

Житель Иркутской области на автомобиле провалился под лед при переезде через Оку

Причем именно на этом месте на днях изо льда вытаскивали иномарку
Дарья БОЛЕСОВА
Сибиряка ждет штраф

Сибиряка ждет штраф

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели прибыли в Зиминский район по запросу о помощи от местного жителя. Оказалось, что он провалился под лед вместе с автомобилем, когда пытался пересечь реку Оку на легковушке. Его не смутили ни запрет переезда вне переправ, ни то, что именно в этом месте вчера вытаскивали иномарку. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

- Что стало истинной причиной выезда на лед, непонятно. Факт остается фактом: движение по льду на автомобиле смертельно опасно! На этот раз мужчине помогли вытащить авто из воды. Нарушителя ждет серьезное неотвратимое наказание, - рассказали в ведомстве.

Сибиряка оштрафуют, однако главным стимулом не нарушать правила безопасности выезда на лед должен стать страх за собственную жизнь.

Напомним, сейчас из-за того, что лед на реках и озерах еще тонкий, запрещено выезжать на него вне специальных оборудованных переправ.