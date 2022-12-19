Житель Иркутской области на автомобиле провалился под лед при переезде через Оку

Сибиряка ждет штраф Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели прибыли в Зиминский район по запросу о помощи от местного жителя. Оказалось, что он провалился под лед вместе с автомобилем, когда пытался пересечь реку Оку на легковушке. Его не смутили ни запрет переезда вне переправ, ни то, что именно в этом месте вчера вытаскивали иномарку. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

- Что стало истинной причиной выезда на лед, непонятно. Факт остается фактом: движение по льду на автомобиле смертельно опасно! На этот раз мужчине помогли вытащить авто из воды. Нарушителя ждет серьезное неотвратимое наказание, - рассказали в ведомстве.

Сибиряка оштрафуют, однако главным стимулом не нарушать правила безопасности выезда на лед должен стать страх за собственную жизнь.

Напомним, сейчас из-за того, что лед на реках и озерах еще тонкий, запрещено выезжать на него вне специальных оборудованных переправ.