87 площадок пиротехники проверили на безопасность к Новому году в Иркутской области

На 56 объектах уже нашли нарушения Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели Иркутской области проводят рейды безопасности на различных объектах, которые включены в проведение мероприятий на Новый год и Рождество. В их числе - площадки для запуска пиротехники. 87 из них проверили на соблюдение правил безопасности. Об этом сообщает МЧС Приангарья.

- В течение декабря проведено 200 профилактических мероприятий. Лица, ответственные за безопасность объектов, информируются об обязательных требованиях и получают консультации по вопросам пожарной безопасности. В настоящее время на контроле МЧС России по Иркутской области находятся 58 объектов с нарушениями! - рассказали в ведомстве.

Подобные мероприятия стали профилактиками ЧП, в том числе крупных пожаров. Их риск сильно возрастает в новогодние праздники, когда сибиряки запускают салюты, петарды, зажигают бенгальские огни.

Ранее "КП-Иркутск" писала о жителе Зиминского района, который провалился под лед на легковушке, переезжая через Оку.

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