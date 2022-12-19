143 жителя Иркутской области получили положительные тесты на коронавирус за сутки

За сутки от ковида скончался один сибиряк Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Иркутской области диагностировали у 143 человек коронавирусную инфекцию. Они сделали тесты после того, как почувствовали симптомы заболевания - температуру, ослабевающие запахи и другие. Всего с начала эпидемии инфицировались 356 143 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

К сожалению, летальность не нулевая: за сутки от ковида скончался один пациент. Еще один житель Иркутской области умер от болезней, которые стали сопутствующими. Всего за несколько лет болезни не пережили 8 841 и 907 человек соответственно. Полностью выздоровели 350 771 сибиряков.

Отметим, за неделю в регионе коронавирус диагностировали у 924 человек, 12 пациентов выписали из стационаров и отправили домой. Сейчас на койках находятся 193 сибиряка. За неделю выздоровели 747 человек, от ковида умерли 6 человек, от сопутствующих заболеваний - 9 человек.