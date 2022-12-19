Четырех пострадавших при пожаре в Усть-Кутском районе доставят санавиацией в Иркутск

Всего пострадали семь человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Четырех пострадавших при пожаре на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе на вертолете санитарной авиации перевезут в больницы Иркутска для оказания помощи. Ими займутся лучшие врачи, чтобы контролировать их состояние. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Сегодня в Усть-Кут вылетят две реанимационные бригады для транспортировки пациентов к месту лечения, - заявил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Всего при огромном пожаре пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один сибиряк получил обморожение ног, ему назначили амбулаторное лечение. Пожар начался вечером 18 декабря, ему присвоили третий ранг сложности. Огонь тушили 155 специалистов и 37 машин - это пожарная охрана ИНК, спасатели из Усть-Кута, а также соседнего поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. В компании сообщали, что ЧП случилось при комплексном опробовании технологической установки комплексной подготовки газа.

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