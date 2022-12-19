Новые меры поддержки участников СВО одобрила комиссия по соцполитике Думы Иркутска

Комиссия Думы Иркутска обсудила новые меры поддержки для семей участников СВО. Фото: Дума Иркутска

На ближайшем заседании Думы Иркутска, которое пройдет 22 декабря, будет рассматриваться вопрос о дополнительных мерах поддержки семей участников специальной военной операции. Предварительно профильная комиссия по социальной политике единогласно согласовала проект соответствующего решения. Заседание прошло 19 декабря под председательством вице-спикера Виталия Матвийчука.

В проекте решения Думы будет говориться о том, что в муниципальном транспорте станет бесплатным проезд для детей из семей, члены которых участвуют в СВО. Из 615 детей данной категории, нуждаются в такой поддержке школьники из 21 семьи. Ещё один вариант поддержки для родных военнослужащих - освобождение от платы за муниципальные детские сады. Сейчас в областном центре дошкольные детские учреждения посещает 319 малышей из семей этой категории. Некоторые из них уже освобождены отплаты по другим основаниям, часть оплачивает 50%.

– Мы много обсуждали с коллегами, что необходимо освободить от родительской платы, предоставить бесплатное питание и проезд детям из семей участников спецоперации. И сейчас все наши пожелания реализованы, – отметил Виталий Матвийчук.

Кроме того, по инициативе вице-спикера Виталия Матвийчука, комиссия направила в министерство здравоохранения Иркутской области обращение с просьбой восстановить детский оздоровительный центр «Дельфиненок» по ул. Академика Образцова. 12 лет назад его передали областной клинической больнице №8, однако сейчас здание заброшено и пришло в полный упадок. Нужен капитальный ремонт, на который, по предварительной оценке начальника МКУ «УКС г. Иркутска» Александра Зыбайло, потребуется более 60 млн рублей.