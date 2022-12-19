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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:48

32,5 тысячи жителей Иркутской области заразились ОРВИ за прошедшую неделю

Эпидпорог превысился на 18,7%
Дарья БОЛЕСОВА
Гриппом заболели 61 человек

Гриппом заболели 61 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области врачи зафиксировали 32,5 тысячи случаев заражения ОРВИ за прошедшую неделю. Сибиряки обращаются в поликлиники и больницы с типичными признаками заболевания: насморком, кашлем, температурой и общей усталостью. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Из них 21221 - дети. Показатель заболеваемости находится выше эпидемического порога на 18,7%. Во всех возрастных группах населения отмечается рост заболеваемости, активно в процесс вовлечено детское население, - рассказали в ведомстве.

Удалось лабораторно подтвердить 61 случай заражения гриппом. Сотрудники Роспотребнадзора настойчиво посоветовали оставаться дома, если вы заметили у себя симптомы ОРВИ или гриппа, а также ограничить пребывание в местах массового скопления людей во время обострения заболеваемости.

Напомним, в Иркутской области закончилась прививочная кампания против гриппа. Больше миллиона человек иммунизировались, это примерно половина всего населения Приангарья.