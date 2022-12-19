Участники дела экс-министра здравоохранения Иркутской области получат сроки 20 декабря

Бывшему министру может грозить до 8 лет колонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировском районном суде 19 декабря начали зачитывать дело бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой, в котором 63 тома. Участники дела предстали перед судом, чтобы заслушать чтение. Оно продолжится 20 декабря, в этот день суд вынесет приговор каждому из обвиняемых. Об этом "КП-Иркутск" сообщил источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.

Сторона обвинения требовала для Ледяевой 8 лет лишения свободы. По этому делу проходят еще пять человек, в числе которых родной сын бывшего министра здравоохранения. Их обвиняют в мошенничестве, фальсификации медизделий. Известно, что они поставляли маски и респираторы в больницы, при этом партии вещей не прошли регистрацию.

Когда началось расследование и слушания в суде, фигуранты дела активно отрицали вину.

- Вместе с этим, обвинение просит оштрафовать Ледяеву на 2,5 миллиона рублей с временным лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, - ранее рассказывал нам еще один собственный источник.

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