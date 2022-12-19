Ремонт в аэропортах Братска и Бодайбо за 5,5 млрд рублей закончат к 2025 году

Работы в Бодайбо обойдутся сильно дороже, чем в аэропорте Братска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропортах Братска и Бодайбо проведут ремонтные работы взлетно-посадочных полос. Власти предоставили план работ на двух объектах, на днях его утвердили. На проведение восстановительных работ в общей сложности потратят более 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает депутат Государственной Думы от Иркутской области Александр Якубовский в официальном ТГ-канале.

- Заложено финансирование реконструкции объектов аэропортового комплекса Братска- 857 млн на 2023 год и 490 млн на 2024 год, с завершением работ в 2024 году, - рассказал политик.

А на вот работы на аэропорте Бодайбо потребуется сильно больше финансирования: на 2023 год запланировали выделить 1,9 миллиарда рублей, а на 2024 год - 2,3 миллиарда рублей.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в правительстве Приангарья установили объем прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит более 15 тысяч рублей в 2023 году.

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