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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 12:53

Как сейчас выглядит место пожара на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе

Появилось видео с места пожара на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе спустя сутки
Дарья БОЛЕСОВА
В пожаре пострадали семь человек

В пожаре пострадали семь человек

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Следователи Иркутской области опубликовали видео с места пожара на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе. Еще недавно здесь бушевал страшный пожар, в котором пострадали семь человек. Теперь местность покрылась снегом, остались сгоревшие черные конструкции и контейнеры.

Вот так выглядит нефтяное месторождение спустя сутки после происшествия.

Напомним, пожар начался вечером 18 декабря. Ему присвоили третий ранг сложности. Огонь тушили 155 специалистов и 37 машин - это пожарная охрана ИНК, спасатели из Усть-Кута, а также соседнего поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. В компании сообщали, что ЧП случилось при комплексном опробовании технологической установки комплексной подготовки газа.

Часть пострадавших на вертолете санитарной авиации перевезли в больницы Иркутска. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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