Губернатор Иркутской области посетил рукоположение архимандрита Константина в сан

Фото: официальный ТГ-канал губернатора Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев побывал на торжественном мероприятии рукоположение архимандрита Константина в сан епископа Братского и Усть-Илимского. Он рассказал, что для него это была важная встреча, и пожелал Константину успешно укрепить отношения между конфессиями в Приангарье. Об этом Кобзев написал в официальном ТГ-канале.

- Константин был избран решением Священного Синода Русской православной церкви 13 октября. Именно Православная церковь оставила заметный след в освоении Сибири, оказала большое влияние на все сферы жизни людей. В 2027 году мы будем праздновать 300-летие Иркутской епархии, - заявил губернатор.

Также он пригласил патриарха Кирилла на мероприятия, которые проведут в 300-летие епархии.

Напомним, на территории Иркутской области проживают представители самых разных религий и верований. Такая "пестрая" картина сложилась из-за разнообразия национальностей на одной большой территории.