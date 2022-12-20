Учения по эвакуации пройдут в деловом центре «Дарвин» в Иркутске 20 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутян спешат предупредить - учения по отработке эвакуации в случае пожара пройдут сегодня, 20 декабря, в деловом центре «Дарвин» по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова,78. Начало мероприятия запланировано на 09:30. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Специальная комиссия оценит действия обслуживающего персонала, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее "КП"-Иркутск" рассказывала о школьнике Матвее Беломестнове из небольшого поселка в Забайкалье. Мальчик получил нагрудный знак «Горячее сердце». Эту почетную награду девятилетний мальчик получил от Фонда социально-культурных инициатив в уходящем году за то, что проявил мужеств - спас друга от педофила.