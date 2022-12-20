На ремонт ведущих к озеру Байкал дорог направили 1,6 млрд рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

1,6 млрд рублей направили на ремонт дорог, ведущих на Байкал в 2022 году. В том числе 4 участка общей протяженностью 23 км на Байкальском тракте; отрезки с 85 по 98 км и с 98 по 114 км на трассе Иркутск – Большое Голоустное; 13 км трассы Баяндай - Еланцы - Хужир и 5-километровый участок дороги на подъезде к Хужиру. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На озеро Байкал – жемчужину Сибири – приезжают туристы со всей России и из других стран, - подчеркнул глава регионального минтранса Максим Лобанов. - Свое мнение о нашем регионе они составляют, в том числе, по состоянию автомобильных дорог. В этом году работы проводили на трех региональных трассах, в следующем году она будет продолжена.

Напомним, ранее "Комсомолка" поделилась с читателями историей 9-летней девочки Лизы из деревни Верхняя Иреть. В 2016-м году третьеклассница задала вопрос Владимиру Путину во время Прямой линии. Также она рассказала о проблемах малокомплектной школы, которая находилась под угрозой закрытия. Сегодня Лизе 16 лет, и она практически смогла исполнить мечту всей своей жизни.