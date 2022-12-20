Пьяного авиадебошира из Пермского края задержали в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Один из пассажиров рейса «Иркутск-Новосибирск» устроил дебош в самолете. Чтобы успокоить пьяного жителя Пермского края пришлось вызывать полицейских. 41-летний мужчина под действием спиртного не стеснялся в выражениях в отношении членов экипажа, из-за чего командир воздушного судна отказал ему в перелете. Об этом сообщают в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте.

- Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - рассказали в ведомстве. - Кроме того, мужчина подвергнут административному задержанию. Ему грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, специальный борт санитарной авиации накануне, 19 декабря, прибыл в Иркутск с четырьмя пострадавшими при пожаре на Марковском месторождении. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи регионального центра медицинских катастроф перевели их в специальные отделения, сообщили в «Иркутской нефтяной компании». Напомним, во время пожара в Усть-Кутском районе Иркутской области никто не погиб, но пострадали семь человек.