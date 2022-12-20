Ели в Иркутске начали обрабатывать химическим раствором Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Хвойные деревья в Иркутске с 19 декабря начали обрабатывать химическим раствором. Как рассказали в администрации города, это помогает защитить ели от граждан, желающих получить их к Новому году бесплатно.

- Сотрудники подрядной организации распыляют специальный раствор на ели, растущие на общественных озелененных территориях. Когда срубленное дерево или его ветви попадают в теплое помещение, от них начинает исходить резкий, неприятный запах, - пояснила руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

Состав химического раствора безвреден для людей и животных. В него, например, входит зеленое мыло. Это помогает препарату дольше держаться на ветках, а весной проще смывать пыль с деревьев. Хвойники обрабатывают в парках и скверах. Во всех местах, где на ели нанесли раствор, устанавливают предупреждающие таблички.

Горожанам напоминают, что за спиленное дерево можно попасть как под административную, так и уголовную ответственность.

Жители Иркутска могут приобрести живые ели, пихты, сосну и лапник на 27 елочных базарах.