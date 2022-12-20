На КОСах Правого берега Иркутска запустили полный цикл очистки Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Очередной этап модернизации завершили на канализационно-очистных сооружений (КОС). В настоящее время произведено шесть этапов из десяти. Теперь очистка стоков выполняется в полном соответствии со всеми требованиями и нормами экологического законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на директора МУП «Водоканал» Сергея Пыхтина.

– В рамках предыдущих этапов построены здания песколовок, ультрафиолетовой очистки, биореактор, станция блок-фильтров, компрессорная и насосные станции, цех механического обезвоживания, илоуплотнители, проведен монтаж технологических трубопроводов. Смонтированы вторичные отстойники и аэротенки, – уточнил директор муниципального предприятия. - Работы выполняют согласно графику, без остановки технологического процесса, завершение – конец следующего года.

Напомним, специальный борт санитарной авиации накануне, 19 декабря, прибыл в Иркутск с четырьмя пострадавшими при пожаре на Марковском месторождении. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи регионального центра медицинских катастроф перевели их в специальные отделения, сообщили в «Иркутской нефтяной компании». Во время пожара в Усть-Кутском районе никто не погиб, но пострадали семь человек.