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НовостиОбщество20 декабря 2022 3:03

На КОСах Правого берега Иркутска запустили полный цикл очистки

Работы выполняют согласно графику
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
На КОСах Правого берега Иркутска запустили полный цикл очистки

На КОСах Правого берега Иркутска запустили полный цикл очистки

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Очередной этап модернизации завершили на канализационно-очистных сооружений (КОС). В настоящее время произведено шесть этапов из десяти. Теперь очистка стоков выполняется в полном соответствии со всеми требованиями и нормами экологического законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на директора МУП «Водоканал» Сергея Пыхтина.

– В рамках предыдущих этапов построены здания песколовок, ультрафиолетовой очистки, биореактор, станция блок-фильтров, компрессорная и насосные станции, цех механического обезвоживания, илоуплотнители, проведен монтаж технологических трубопроводов. Смонтированы вторичные отстойники и аэротенки, – уточнил директор муниципального предприятия. - Работы выполняют согласно графику, без остановки технологического процесса, завершение – конец следующего года.

Напомним, специальный борт санитарной авиации накануне, 19 декабря, прибыл в Иркутск с четырьмя пострадавшими при пожаре на Марковском месторождении. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи регионального центра медицинских катастроф перевели их в специальные отделения, сообщили в «Иркутской нефтяной компании». Во время пожара в Усть-Кутском районе никто не погиб, но пострадали семь человек.