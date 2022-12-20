Аптеки и клиники Иркутской области обеспечены лекарствами для лечения гриппа и ОРВИ Фото: Олег ЗОЛОТО

Во всех больницах и аптеках Иркутской области есть препараты для лечения гриппа и острых респираторных заболеваний. По информации регионального правительства, во всех медучреждениях имеется достаточный запас таких медикаментов.

- Такие лекарственные средства как противовирусные, жаропонижающие, поливитамины и симптоматические средства находятся в аптечной сети, лечебных учреждениях, на складах в необходимом количестве, - отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

В региональном Росздравнадзоре рассказали, что в аптеки Иркутской области поступили все препараты, которые считаются жизненно важными. Помимо этого, на складах есть 500 тысяч упаковок «Ибупрофена» Его рекомендуют применять в качестве лекарственного средства при назначают при симптомах ОРВИ и гриппа.

Напомним, что за прошедшую неделю эти заболевания диагностировали у 32,5 тысячи жителей области.