Мужчина сгорел заживо в микроавтобусе в Братске

Пожар произошел ночью 20 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На тушении полностью охваченного огнем микроавтобуса «Nissan Serena» работали этой ночью, 20 декабря, пожарные в Братске. Звонок от очевидцев поступил на телефон 101 в 01:02. Горожане рассказали, что на улице Просвещения в жилом районе Гидростроитель горит автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ходе тушения внутри автомобиля был обнаружен погибший мужчина. Автомобиль поврежден по всей площади, - рассказали в ведомстве.

В качестве предварительной причины случившегося рассматривается техническая неисправность авто, из которого водитель не смог выбраться из салона.

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