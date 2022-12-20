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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 3:23

Мужчина сгорел заживо в микроавтобусе в Братске

Предварительная причина пожара - техническая неисправность
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пожар произошел ночью 20 декабря.

Пожар произошел ночью 20 декабря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На тушении полностью охваченного огнем микроавтобуса «Nissan Serena» работали этой ночью, 20 декабря, пожарные в Братске. Звонок от очевидцев поступил на телефон 101 в 01:02. Горожане рассказали, что на улице Просвещения в жилом районе Гидростроитель горит автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ходе тушения внутри автомобиля был обнаружен погибший мужчина. Автомобиль поврежден по всей площади, - рассказали в ведомстве.

В качестве предварительной причины случившегося рассматривается техническая неисправность авто, из которого водитель не смог выбраться из салона.

Напомним, еще один факт крупного мошенничества на днях был зарегистрирован в Республике Бурятия. Жертвой обмана стала жительница города Улан-Удэ. Она отдала аферистам… 6 миллионов рублей! Как же это произошло? Все началось с интернет-знакомства с мужчиной.