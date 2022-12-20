Два человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобиля в Аларском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Аларском районе ночью на автотрассе легковушка столкнулись с грузовиком. Для водителя и пассажира автомобиля «Kia Rio» авария оказалась смертельной, сообщили в ГИБДД Иркутской области.

- Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погибли два человека, - сообщили в ведомстве.

ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Кутулик. Автоинспекторы установили, что 61-летний водитель «Kia Rio» выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом.

В результате и водитель легковушки, и его 44-летний пассажир погибли. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. По данному инциденту проводится проверка.