На остановочных павильонах в Братске появились исторические фотографии. Фото: администрация Братска

В Братске на остановочных павильонах появились исторические фотографии. На них - самые заметные события, отражающие историю города. Выставку устроили в честь 67-летия Братска, пояснили в мэрии.

- На остановочных павильонах разместили иллюстрации на тему строительства города, его истории. Изготовлено 30 панно. 15 из них в жилом районе Центральный, по 5 - в районах Гидростроитель, Падун и Энергетик, - рассказал заведующий отделом дорожной деятельности, благоустройства и санитарного содержания города комитета ЖКХ администрации Братска Дмитрий Кабанов.

В администрации города также отметили, что планируют сохранить экспозицию на длительное время. И, возможно, продолжить эту работу, установив панно с историческими моментами из жизни Братска и в других местах.

Замдиректора по научно-фондовой работе Братского музея истории освоения Ангары Дарья Тюменцева, сообщила, что экспозиция «Легендарный Братск» включает 20 работ известных фотографов. Автор 13 из них - иркутянин Эдгар Брюханенко, еще два снимка сделал Альфонсас Ионо Уникаускас. Пять фото – из наследия фотослужбы Братскгэсстроя.