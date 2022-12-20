Более 140 детей получили травмы в ДТП в Иркутске с начала года Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Больше 140 детей получили травмы в ДТП на дорогах Приангарья за 11 месяцев. Эти неутешительные данные приводят в Госавтоинспекции Иркутска. При этом 40 из них попали под колеса авто по собственной вине.

- Основными причинами дорожных происшествий с детьми являются: нарушение правил проезда пешеходных переходов и перевозки несовершеннолетних, а также переход дороги в не предусмотренном для того месте, - отметили в ведомстве.

Напомним, Матвей Беломестнов из небольшого поселка в Забайкальском крае получил нагрудный знак «Горячее сердце». Эту почетную награду девятилетнему мальчику вручили в Фонде социально-культурных инициатив. В свои годы он проявил смелость и героизм - спас друга от педофила!