Прямая линия губернатора Иркутской области Игоря Кобзева состоится 27 декабря Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

27 декабря состоится Прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Трансляция состоится 27 декабря в эфире телеканала Россия 24. Начало запланировано на 19:00 по иркутскому времени. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Каждый может задать свой вопрос главе региона. Основная тема: Итоги 2022 года. Ответы на самые актуальные вопросы, перспективы на следующий год, - говорится в сообщении.

Свои вопросы можно оставить ЗДЕСЬ с 20 по 24 декабря. После Прямой линии все обращения жителей Приангарья передадут в профильные ведомства даже, если они не прозвучат в эфире.

Напомним, Ранее "Комсомолка" рассказывала об истории девочки из маленькой деревушки в Черемховском районе. Шесть лет прошло с «Прямой линии» с президентом, во время которой Владимиру Путину зачитали вопрос от 9-летней Лизы Смирновой. Воспользовавшись случаем, девочка попросила главу государства не закрывать местную малокомплектную школу. К слову, та работает до сих пор. А сама Лиза спустя годы не забыла о заветной мечте.