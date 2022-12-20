Полицейские задержали жителя Братска с крупной партией запрещенных веществ Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Тайник с запрещенными веществами полицейские обнаружили во время проведения оперативных мероприятий в лесной полосе жилого района Падун, сообщили в МВД Иркутской области.

- 19-летний житель Братска оборудовал тайник с наркотиками для последующего сбыта. В ходе работы с задержанным сыщики выяснили места нахождения еще четырех схронов, - рассказали полицейские.

Проведя обыск по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили более 1,2 кг синтетического наркотика в пластиковых контейнерах. А также фасовочные весы и упаковочный материал.

Обвиняемый пояснил, что о местонахождении товара ему в мессенджере сообщал «куратор». Молодой человек затем готовил наркотик к дальнейшему сбыту, разделяя партию на мелкие части. Свою вину он полностью признал.

По данным фактам следователи завели на братчанина уголовное дело. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.