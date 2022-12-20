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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 7:27

Режим ЧС введен в Слюдянке из-за крупной коммунальной аварии

Без теплоснабжения остались 4783 жителя микрорайона Центральный
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Режим ЧС введен в Слюдянке из-за крупной коммунальной аварии

Режим ЧС введен в Слюдянке из-за крупной коммунальной аварии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 4,8 тысяч человек в 137 домах второй день остаются без теплоснабжения в Центральном районе Слюдянки. Причиной этому послужила коммунальная авария. Также под отключение попали 5 детсадов, 4 школы и центральная районная больница. Ученики временно переведены на дистанционное обучение. В связи с этим в городе введен режим ЧС. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в администрации Слюдянки.

- Больница обеспечена обогревателями, также их выдают нуждающимся жильцам, - отмечают в мэрии города. - Благодаря этой работе и относительно теплой погоде (-12 градусов) удается сохранить плюсовую температуру в домах +15...+19 градусов. Угрозы размораживания систем нет. Обход квартир продолжается.

На устранение последствий аварии брошены все силы коммунальных служб. Специалисты заменили поврежденный участок теплотрассы длиной 6 метров. При этом необходимо обновить еще один. Возобновить работу батареи в домах и соцобъектах планируют сегодня, к 19 часам 20 декабря.