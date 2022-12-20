1 января 2023 года семьи мобилизованных освободят от платы за детсады в Иркутске

Подобную льготу могут ввести только после решения городской думы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске с 1 января 2023 года могут ввести новую льготу для семей мобилизованных из Приангарья - их освободят от любых взносов в муниципальных детских садах. Такая мера распространяется на весь регион, однако льготу могут ввести только после решения городских дум. Об этом сообщает иркутское региональное отделение партии "Единая Россия".

- Ряд льгот для семей мобилизованных введен решением губернатора Иркутской области, областными законами, ряд - федеральными нормативно-правовыми актами. Также есть муниципальные льготы. Так, дошкольные образовательные учреждения являются муниципальной собственностью, поэтому право освобождать от платы принадлежит органам местного самоуправления, - объяснили в пресс-службе.

Также в Иркутске оформляют социальные паспорта семей мобилизованных. С их помощью можно легко отслеживать запросы граждан на разную помощь - начиная с юридической консультации и заканчивая подвозом дров для отопления.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в 2023 году прожиточный минимум для жителей Приангарья составит более 15 тысяч рублей.