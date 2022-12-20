Следователи начали проверку после смерти жителя Братска в горящем микроавтобусе

Специалисты проводят экспертизу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 20 декабря в Братске, на улице Просвещения, пожарные потушили охваченный огнем микроавтобус. Автомобиль сгорел дотла, а когда начали проверять салон, нашли тело мужчины. Им оказался 47-летний местный житель. Правоохранительные органы начали доследственную проверку. Об этом сообщает СК Иркутской области.

- По предварительным данным, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация транспортного средства. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что более 140 детей получили травмы в ДТП в Иркутске с начала 2022 года. При этом 40 из них попали под колеса авто по собственной вине. Наезд на несовершеннолетних пешеходов является самой распространенной причиной получения травм.

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