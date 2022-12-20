COVID-19 подтвердился у 141 жителя Иркутской области за последние сутки

Выздоровели 350919 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Диагноз «коронавирус» за последние сутки подтвердился у 141 жителя Иркутской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 356284 заболевших, сообщили в Роспотребнадзоре.

Выздоровели 350919 человек.

- От самого COVID-19 за сутки никто не умер. Но, к сожалению, один летальный случай все же был. Пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Всего от инфекции умер 8841 житель области, от сопутствующих болезней 908 человек, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили о мерах профилактики: необходимо в общественных местах носить маски и пользоваться средствами для дезинфекции рук. А самый эффективный способ избежать заражения - сделать прививку.

Профилактические меры важно соблюдать и в связи с высокой опасностью заражения гриппом и ОРВИ. На прошедшей недели зарегистрировали 32,5 тысячи заболевших. Эпидпорог превышен на 18,7%.

Напоминаем: телефоны «горячей линии» в Иркутской области по новой коронавирусной инфекции 8(3952) 399-999 и 122.